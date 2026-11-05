O amplă rețea de trafic de persoane și proxenetism, care ar fi obținut peste 3 milioane de euro din exploatarea sexuală a unor tinere, este vizată de o anchetă desfășurată simultan în România, Germania și Austria. Joi, 5 noiembrie, polițiștii și procurorii DIICOT au efectuat 57 de percheziții, în București, județele Ilfov și Buzău, precum […] Articolul Rețea de proxenetism protejată de doi polițiști. 57 de percheziții în România și străinătate apare prima dată în Obiectiv Vocea Brăilei.

Sursa: Objective Voice Of Braila Citește mai departe la sursa originală ↗