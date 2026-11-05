Rețea de trafic de persoane cu ramificații în România, Germania și Austria. Tânărul care a provocat tragedia din Pantelimon, printre suspecți. Polițiști acuzați că au sprijinit gruparea

Procurorii DIICOT și polițiștii de la Combaterea Criminalității Organizate au descins joi dimineață la zeci de adrese din București, Ilfov și Buzău, într-un dosar de trafic de persoane, proxenetism și constituire a unui grup infracțional organizat care ar fi exploatat sexual tinere în mai multe stat

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