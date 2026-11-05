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Politică

Rețea de trafic de persoane cu ramificații în România, Germania și Austria. Tânărul care a provocat tragedia din Pantelimon, printre suspecți. Polițiști acuzați că au sprijinit gruparea

c Scris de cristina stancu
Rețea de trafic de persoane cu ramificații în România, Germania și Austria. Tânărul care a provocat tragedia din Pantelimon, printre suspecți. Polițiști acuzați că au sprijinit gruparea
Aosom
Procurorii DIICOT și polițiștii de la Combaterea Criminalității Organizate au descins joi dimineață la zeci de adrese din București, Ilfov și Buzău, într-un dosar de trafic de persoane, proxenetism și constituire a unui grup infracțional organizat care ar fi exploatat sexual tinere în mai multe stat

Sursa: Adevarul

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