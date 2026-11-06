Rețeaua Soroș a scos săbiile: Ungaria, Serbia… urmează România?

Scriam în numerele trecute că Donald Trump începe să vadă cu cine s-a pus atunci când a declarat război elitei democrate din Statele Unite. Iar înțelegerea pe care a făcut-o cu Vladimir Putin în Alaska a fost pulverizată de rețeaua Soros în doar șase luni – alegerile parlamentare din Ungaria și Serbia au scos de […]

Sursa: National - Ziarul National Citește mai departe la sursa originală ↗