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Politică

Rețeaua Soroș a scos săbiile: Ungaria, Serbia… urmează România?

n Scris de nicholas cezar
Rețeaua Soroș a scos săbiile: Ungaria, Serbia… urmează România?
Aosom
Scriam în numerele trecute că Donald Trump începe să vadă cu cine s-a pus atunci când a declarat război elitei democrate din Statele Unite. Iar înțelegerea pe care a făcut-o cu Vladimir Putin în Alaska a fost pulverizată de rețeaua Soros în doar șase luni – alegerile parlamentare din Ungaria și Serbia au scos de […]

Sursa: National - Ziarul National

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