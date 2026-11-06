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Politică

Reuters: Alegerile din SUA au reconfigurat Congresul, dar Trump continuă să deţină controlul asupra politicii externe

i Scris de ioana andreescu
Reuters: Alegerile din SUA au reconfigurat Congresul, dar Trump continuă să deţină controlul asupra politicii externe
Aosom
Înfrângerile republicanilor la alegeri slăbesc poziția lui Donald Trump și sporesc presiunea asupra agendei sale politice. Însă în ceea ce priveşte politica externă, el poate rămâne neclintit, scrie Reuters.

Sursa: Stirile Pro.tv

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