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Politică

Reuters: O reţea rusă a încercat să amplifice protestele din Franţa. Cum au fost folosite rețelele sociale

a Scris de andreea ignat
Reuters: O reţea rusă a încercat să amplifice protestele din Franţa. Cum au fost folosite rețelele sociale
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O rețea rusă sub acoperire a încercat să exploateze protestele de luna trecută din Franța, folosindu-se de rețelele sociale pentru a pune tensiunile sociale pe seama migrației necontrolate, potrivit unei evaluări interne a UE.

Sursa: Stirile Pro.tv

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