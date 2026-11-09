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Politică

Reuters: Rusia și Ucraina dau dovadă, în cadrul discuțiilor private, de „flexibilitate” în privința teritoriului, afirmă un oficial american

d Scris de diana nunuț
Reuters: Rusia și Ucraina dau dovadă, în cadrul discuțiilor private, de „flexibilitate” în privința teritoriului, afirmă un oficial american
Aosom
Rusia și Ucraina dau dovadă, în cadrul discuțiilor private, de o oarecare „flexibilitate” în privința unul posibil schimb de teritorii, a afirmat luni un oficial american, scrie Reuters. Negocierile dintre Rusia și Ucraina, mediate de SUA, au loc marți și miercuri la Abu Dhabi.

Sursa: Mediafax Ro

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