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Politică

Revenirea Rusiei în hocheiul internațional provoacă revoltă. Șase țări amenință cu boicotul, sponsorii se retrag

v Scris de valentin-marian burlacu
Revenirea Rusiei în hocheiul internațional provoacă revoltă. Șase țări amenință cu boicotul, sponsorii se retrag
Aosom
Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a luat act de protestele stârnite de hotărârea sa în favoarea revenirii Rusiei în competiţiile internaţionale de hochei pe gheaţă. Totodată, Vladimir Putin a criticat dur ţările care se opun revenirii Rusiei în sportul internaţional.

Sursa: Adevarul

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