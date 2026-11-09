Revoltă în comuna Victoria! Localnicii se opun construirii unui padoc metropolitan

Un proiect care ar putea schimba radical zona comunei Victoria stârnește nemulțumirea localnicilor. Planul de construire a unui „Padoc metropolitan: Centru de îngrijire și asistență pentru toate animalele”, propus în extravilanul comunei, a declanșat un demers de opoziție din partea cetățenilor. Aceștia au transmis autorităților o petiție prin care cer să nu aprobe amplasamentul înainte de o analiză amănunțită a efectelor asupra mediului și comunității.

Sursa: Ziarul Evenimentul Citește mai departe la sursa originală ↗