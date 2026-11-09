 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Revoltă în comuna Victoria! Localnicii se opun construirii unui padoc metropolitan

c Scris de carmen deaconu
Revoltă în comuna Victoria! Localnicii se opun construirii unui padoc metropolitan
Aosom
Un proiect care ar putea schimba radical zona comunei Victoria stârnește nemulțumirea localnicilor. Planul de construire a unui „Padoc metropolitan: Centru de îngrijire și asistență pentru toate animalele”, propus în extravilanul comunei, a declanșat un demers de opoziție din partea cetățenilor. Aceștia au transmis autorităților o petiție prin care cer să nu aprobe amplasamentul înainte de o analiză amănunțită a efectelor asupra mediului și comunității.

Sursa: Ziarul Evenimentul

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech