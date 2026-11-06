 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Revoltă la Palatul Victoria. Angajații Guvernului îl critică dur pe Luca Niculescu: „Lupul își schimbă părul, dar năravul ba”

a Scris de alexandra cruceru, redactor
Revoltă la Palatul Victoria. Angajații Guvernului îl critică dur pe Luca Niculescu: „Lupul își schimbă părul, dar năravul ba”
Aosom
Tensiuni între angajații din aparatul de lucru al Guvernului și noul premier Luca Niculescu, la numai două săptămâni de la preluarea mandatului

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech