Revolta tinerilor și a sindicatelor paralizează marile orașe din Franța

Valul de furie nu se oprește în Franța, care se confruntă sâmbătă cu al patrulea weekend consecutiv de proteste masive de stradă. Sute de mii de oameni au ieșit din nou în marile orașe, mobilizați de nemulțumirile profunde legate de prăbușirea puterii de cumpărare, scumpirea carburanților și creșterea sufocantă a costului vieții.

Sursa: Jurnalul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗