 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Revolta tinerilor și a sindicatelor paralizează marile orașe din Franța

r Scris de redacția jurnalul
Revolta tinerilor și a sindicatelor paralizează marile orașe din Franța
Aosom
Valul de furie nu se oprește în Franța, care se confruntă sâmbătă cu al patrulea weekend consecutiv de proteste masive de stradă. Sute de mii de oameni au ieșit din nou în marile orașe, mobilizați de nemulțumirile profunde legate de prăbușirea puterii de cumpărare, scumpirea carburanților și creșterea sufocantă a costului vieții.

Sursa: Jurnalul Ro

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech