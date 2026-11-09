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Politică

Revoltele din Franța, exploatate de o rețea rusă de dezinformare. Conturi legate de MAGA și Israel au strâns milioane de vizualizări

b Scris de bianca dumbraveanu
Revoltele din Franța, exploatate de o rețea rusă de dezinformare. Conturi legate de MAGA și Israel au strâns milioane de vizualizări
Aosom
Revoltele din Franța au devenit teren de luptă pentru propaganda online. The post Revoltele din Franța, exploatate de o rețea rusă de dezinformare. Conturi legate de MAGA și Israel au strâns milioane de vizualizări appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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