Revoltele din Franța au devenit teren de luptă pentru propaganda online. The post Revoltele din Franța, exploatate de o rețea rusă de dezinformare. Conturi legate de MAGA și Israel au strâns milioane de vizualizări appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗