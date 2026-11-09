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Politică

Revoltele din Franța, exploatate din trei direcții: rețele rusești, MAGA și Israel au promovat aceleași narative ostile

r Scris de redacția jurnalul
Revoltele din Franța, exploatate din trei direcții: rețele rusești, MAGA și Israel au promovat aceleași narative ostile
Aosom
O rețea rusă clandestină, cunoscută drept „Operation Overload”, a încercat să exploateze revoltele din Franța din luna octombrie, răspândind informații false pe rețelele sociale.

Sursa: Jurnalul Ro

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