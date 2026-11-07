În această zi a avut loc unul dintre cele mai improbabile evenimente din istorie. Evenimentul a fost anunțat cu acest mesaj, la ora 10 dimineața, mesaj compus de Lenin doar cu câteva minute înainte: „CĂTRE CETĂȚENII RUSIEI! Guvernul provizoriu a fost destituit…” Însă ce s-a întâmplat în timpul nopții nu a fost o răscoală glorioasă […] The post Revoluția din Octombrie – bolșevicii cuceresc Rusia (1917) first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online Citește mai departe la sursa originală ↗