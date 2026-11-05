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Politică

Rezultatele alegerilor din America pun România într-o poziție incomodă. Care ar fi cea mai utilă reacție a scenei politice de la București

a Scris de alexandru negrici
Rezultatele alegerilor din America pun România într-o poziție incomodă. Care ar fi cea mai utilă reacție a scenei politice de la București
Aosom
În urma alegerilor de la jumătatea mandatului din Statele Unite, democrații au obținut majoritatea în Senat și în Camera Reprezentanților, cu victorii și în zone cu tradiție republicană, votul fiind interpretat ca o critică la adresa președintelui Donald Trump.

Sursa: Ziare

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