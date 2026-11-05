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Politică

Rezultatele alegerilor intermediare din SUA, o lovitură pentru afacerile lui Trump: acțiunile Trump Media și moneda TRUMP au scăzut

v Scris de viorica marin
Rezultatele alegerilor intermediare din SUA, o lovitură pentru afacerile lui Trump: acțiunile Trump Media și moneda TRUMP au scăzut
Aosom
Pe măsură ce americanii își numără voturile la alegerile de la mijlocul mandatului, acțiunile companiei legate de Donald Trump și criptomoneda care îi poartă numele au pierdut din valoare.

Sursa: Adevarul

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