Rezultatul alegerilor din Israel a fost validat, acuzațiile de fraudă nu se justifică. Încep cosultările pentru formarea unui guvern

Comisia Electorală Centrală a validat rezultatele alegerilor din 27 octombrie, confirmând lipsa oricăror dovezi de fraudă și consolidând scorul istoric al partidelor arabe, în ciuda contestării de către premierul Netanyahul, relatează Haaretz. Partidul Likud al lui Benjamin Netanyahu a depus 1.200 de plângeri privind votul în comunitățile arabe, în timp ce partidul extremistului de dreapta Ben-Gvir a anunțat că se va opune validării. O analiză aprofundată efectuată de comisia electorală nu a găsit dovezi ale unor nereguli care să afecteze rezultatele, scrie sursa citată.

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