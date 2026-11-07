 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Rivalitate explozivă în SUA: Ron DeSantis își pregătește terenul pentru alegerile din 2028 împotriva lui JD Vance și Marco Rubio

d Scris de daniel mihai dragomir
Rivalitate explozivă în SUA: Ron DeSantis își pregătește terenul pentru alegerile din 2028 împotriva lui JD Vance și Marco Rubio
Aosom
Ron DeSantis se pregătește să candideze la alegerile prezidențiale din 2028 din partea republicanilor. Vezi detaliile mutării sale strategice.

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech