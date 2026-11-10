RO-Alert emis în Tulcea, după detectarea unei ținte aeriene la 25 de kilometri de Sulina

O țintă aeriană a fost detectată de sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale (MApN) la circa 25 de kilometri est de localitatea Sulina, informează instituția într-un comunicat de presă marți seară. După observarea țintei aeriene au fost ridicate de la sol două avioane de vânătoare. „Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate …

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