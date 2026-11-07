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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Robert Cazanciuc: Profesioniștii liberali trebuie să-și păstreze și să-și consolideze integritatea

c Scris de crişan andreescu
Robert Cazanciuc: Profesioniștii liberali trebuie să-și păstreze și să-și consolideze integritatea
Aosom
Senatorul PSD, Robert Cazanciuc, a avut un mesaj către persoanele din toate domeniile de activitate vocațională, cu ocazia Zilei Profesiilor Liberale din România.

Sursa: Dcnews

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