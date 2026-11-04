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Politică

Rogobete, mesaj pentru medicii care pleacă în timpul programului la privat: „Dacă la ora 10 nu e în spital, îl asigur că nu va mai lucra acolo”

z Scris de ziua de cluj
Rogobete, mesaj pentru medicii care pleacă în timpul programului la privat: „Dacă la ora 10 nu e în spital, îl asigur că nu va mai lucra acolo”
Aosom
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță controale în spitalele publice pentru a verifica dacă medicii își respectă programul de lucru sau pleacă să consulte pacienți în sistemul privat.

Sursa: Ziua De Cluj

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