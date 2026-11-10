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Politică

Româncă din Italia, judecată după ce a încercat să-și vândă bebelușul

d Scris de daniela moise
Româncă din Italia, judecată după ce a încercat să-și vândă bebelușul
Aosom
O româncă stabilită în Italia este judecată pentru fals în declarații după ce ar fi încercat să-și vândă bebelușul, scrie G4Media. Aceastaa a născut în urmă cu șase ani, la spitalul „Vittorio Emanuele” din Gela (Caltanissetta, în centrul Siciliei), și ar fi cedat nou-născutul unui cuplu din aceiași zonă. Femeia este acuzată acum de fals în […]

Sursa: Gazeta De Sud

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