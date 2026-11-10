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Politică

România a cerut prea târziu sprijinul Comisiei Europene pentru prevenirea interferenţelor electorale din 2024. Cum au procedat alte țări europene

ș Scris de ștefan borcea
România a cerut prea târziu sprijinul Comisiei Europene pentru prevenirea interferenţelor electorale din 2024. Cum au procedat alte țări europene
Aosom
În 2024, România putea cere Comisiei Europene întâlniri cu reprezentanţii reţelelor sociale, pentru evitarea interferenţelor electorale. Rolul Comisiei este extrem de important pentru că poate investiga şi sancţiona direct giganţii IT.

Sursa: Adevarul

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