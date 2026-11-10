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Politică

România a făcut SUA o ofertă pentru plata militarilor americani staționați în țară. Răspunsul lui Nicușor Dan

l Scris de lorena mihăilă
România a făcut SUA o ofertă pentru plata militarilor americani staționați în țară. Răspunsul lui Nicușor Dan
Aosom
Președintele Nicușor Dan a precizat că România a făcut o ofertă SUA privind posibila plată a militarilor americani de pe teritoriul țării noastre.

Sursa: Stirile Pro.tv

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