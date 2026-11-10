România a ignorat ajutorul Comisiei Europene înainte de alegerile din 2024: De ce nu a chemat Bucureștiul giganții tech la discuții și cum a explodat fenomenul Călin Georgescu pe TikTok

România putea solicita Comisiei Europene, în anul electoral 2024, organizarea unor întâlniri cu reprezentanții marilor platforme online pentru prevenirea interferențelor electorale. Conform News.ro, mai multe state europene au făcut acest demers înaintea scrutinurilor, însă autoritățile române au cerut organizarea unei mese rotunde abia pe 26 noiembrie 2024, după primul tur al alegerilor prezidențiale, câștigat de Călin Georgescu.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗