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Politică

România a intrat direct pe harta țintelor vizate de Iran: Ayatollahul a ordonat să se pregătească un război fără limite geografice

e Scris de e-politic ro
România a intrat direct pe harta țintelor vizate de Iran: Ayatollahul a ordonat să se pregătească un război fără limite geografice
Aosom
Bazele militare americane din Romania au fost incluse pe lista posibilelor ținte ale Iranului in cazul reluarii razboiului cu Statele Unite și Israelu

Sursa: Ziuanews.ro

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