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Politică

România, absentă de la Euronaval, cea mai mare expoziţie de apărare navală din lume - Participă şi ţări fără acces la mare ca Austria, Elveţia sau Luxemburg

g Scris de george traicu
România, absentă de la Euronaval, cea mai mare expoziţie de apărare navală din lume - Participă şi ţări fără acces la mare ca Austria, Elveţia sau Luxemburg
Aosom
Euronaval, cea mai mare expoziţie de apărare navală din lume, a reunit 715 expozanţi din 40 de ţări, în perioada 3-6 noiembrie. Au spus „prezent” inclusiv ţări fără deschidere la mare. În contextul noilor tehnologii dezvoltate, au fost prezentate ult...

Sursa: Stiri Pe Surse

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