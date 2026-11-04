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Politică

România ar putea scăpa de perspectiva negativă a ratingului de țară până în 2027. Anunțul ministrului de Finanțe

o Scris de oana ababei
România ar putea scăpa de perspectiva negativă a ratingului de țară până în 2027. Anunțul ministrului de Finanțe
Aosom
România ar putea obține îmbunătățirea perspectivei ratingului de țară de la „negativă” la „stabilă” până în 2027, dacă va continua măsurile de stabilizare economică și va menține disciplina bugetară.

Sursa: Adevarul

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