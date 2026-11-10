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Politică

“ROMÂNIA DUPĂ 60 – Cine răspunde pentru îngrijirea seniorilor din România?” – Dr. Carmen Orban, senator PSD Buzau

i Scris de iulian gavriluta
“ROMÂNIA DUPĂ 60 – Cine răspunde pentru îngrijirea seniorilor din România?” – Dr. Carmen Orban, senator PSD Buzau
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“Ieri, la Palatul Parlamentului, am găzduit prima ediție a conferinței „România după 60”, organizată sub patronajul Subcomisiei pentru Populație și Dezvoltare din Senatul României, în cadrul căreia am avut bucuria să vorbesc, în deschidere, despre responsabilitatea noastră față de generațiile care au construit societatea în care trăim. Îmbătrânirea populației nu este doar o realitate demografică, […]

Sursa: News Buzau

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