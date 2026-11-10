 Sari la conținut
M
Comunicate de presă
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

România este gata să plătească pentru trupele SUA. Nicușor Dan așteaptă decizia americanilor

s Scris de sabrina saghin
România este gata să plătească pentru trupele SUA. Nicușor Dan așteaptă decizia americanilor
Aosom
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că România s-a inspirat din ce fac alte state şi este dispusă să asigure o parte dintre costurile păstrării trupelor americane în România, făcând „tot ce putea fi făcut” în acest sens.

Sursa: Stirile Pro.tv

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech