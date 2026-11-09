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Politică

România este la un pas să dea o lovitură majoră în industria militară: Ce fel de rachete am putea fabrica la Ploiești

d Scris de daniel mihai dragomir
România este la un pas să dea o lovitură majoră în industria militară: Ce fel de rachete am putea fabrica la Ploiești
Aosom
România a reluat discuțiile cu Rafael pentru programul SkyCeptor, interceptor derivat din Stunner, destinat integrării în sistemul Patriot.

Sursa: Stiri Pe Surse

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