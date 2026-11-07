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Politică

România, gata să ofere sprijin Poloniei, dacă va solicita, după atacul armat din Cracovia. Luca Niculescu: „Ne exprimăm întreaga solidaritate cu poporul polonez”

c Scris de catalina sirbu
România, gata să ofere sprijin Poloniei, dacă va solicita, după atacul armat din Cracovia. Luca Niculescu: „Ne exprimăm întreaga solidaritate cu poporul polonez”
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Ministrul Afacerilor Interne, Marian Neacșu, a transmis un mesaj în urma atacului armat care a avut loc sâmbătă la Cracovia, soldat cu morți și răniți, arătând că România este pregătită să acorde sprijin, dacă îi va fi solicitat.

Sursa: Ziare

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