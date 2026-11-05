Albania vrea să intre în marea familie europeană, iar România îi transmite că are un susținător pe drumul spre Bruxelles. The post România îi deschide Albaniei ușa spre Bruxelles. Mesajul transmis de Luca Niculescu după întâlnirea cu ministrul albanez de Externe appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗