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Politică

România îi deschide Albaniei ușa spre Bruxelles. Mesajul transmis de Luca Niculescu după întâlnirea cu ministrul albanez de Externe

m Scris de madalina bahrim
România îi deschide Albaniei ușa spre Bruxelles. Mesajul transmis de Luca Niculescu după întâlnirea cu ministrul albanez de Externe
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Albania vrea să intre în marea familie europeană, iar România îi transmite că are un susținător pe drumul spre Bruxelles. The post România îi deschide Albaniei ușa spre Bruxelles. Mesajul transmis de Luca Niculescu după întâlnirea cu ministrul albanez de Externe appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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