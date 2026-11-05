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Politică

România, îngrijorată de atacurile din Marea Neagră și de situația românilor din Ucraina. Ce i-a cerut Dan Neculăescu omologului ucrainean

a Scris de alexandra-valentina dumitru
România, îngrijorată de atacurile din Marea Neagră și de situația românilor din Ucraina. Ce i-a cerut Dan Neculăescu omologului ucrainean
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Atacurile tot mai frecvente asupra navelor comerciale din Marea Neagră și drepturile minorității române din Ucraina au fost principalele teme discutate joi, la București, de ministrul de Externe, Dan Neculăescu, și omologul său ucrainean, Andrii Sibiha.

Sursa: Mediafax Ro

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