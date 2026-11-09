 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

România intră în negocieri importante la Bruxelles: Alexandru Nazare pune pe masă finanțarea apărării, taxarea tutunului și miza banilor din PNRR

a Scris de alice draghici
România intră în negocieri importante la Bruxelles: Alexandru Nazare pune pe masă finanțarea apărării, taxarea tutunului și miza banilor din PNRR
Aosom
Alexandru Nazare participă la discuții europene despre finanțarea apărării, taxarea tutunului și PNRR. Reducerea deficitului întărește poziția României.

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech