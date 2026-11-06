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Politică

"România nu e singura ţară unde s-au anulat alegeri". Preşedinta CCR, Simina Tănăsescu, dă exemplul Austriei şi Bulgariei

f Scris de florin răvdan
"România nu e singura ţară unde s-au anulat alegeri". Preşedinta CCR, Simina Tănăsescu, dă exemplul Austriei şi Bulgariei
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Simina Tănăsescu, preşedinta CCR, spune că România nu este singura ţară europeană unde s-au anulat alegerile, cu referire la alegerile prezidenţiale din 2024. Aceasta a dat exemplul Austriei, dar şi al Bulgariei.

Sursa: Dcnews

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