România, pe lista de ținte în caz de război cu SUA, alături de alte state europene: Scenariul lansat de un ziar radical de la Teheran

Oficialii iranieni avertizează că răspunsul primit de la SUA în cadrul discuțiilor de pace nu este convingător și amenință cu represalii militare. „Nu intenţionez să omor o mulţime de oameni. Dacă va fi nevoie, o vom face”, a declarat președintele SUA, Donald Trump, într-un interviu la Fox News, în timp ce americanii votau la alegerile …

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