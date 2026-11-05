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Politică

România, pe lista de ținte în caz de război cu SUA, alături de alte state europene: Scenariul lansat de un ziar radical de la Teheran

c Scris de cristina stoian
România, pe lista de ținte în caz de război cu SUA, alături de alte state europene: Scenariul lansat de un ziar radical de la Teheran
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Oficialii iranieni avertizează că răspunsul primit de la SUA în cadrul discuțiilor de pace nu este convingător și amenință cu represalii militare. „Nu intenţionez să omor o mulţime de oameni. Dacă va fi nevoie, o vom face”, a declarat președintele SUA, Donald Trump, într-un interviu la Fox News, în timp ce americanii votau la alegerile …

Sursa: Hotnews

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