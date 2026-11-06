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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

România pregătește peste 100 de măsuri pentru combaterea corupției: sectoarele vizate

m Scris de mihai cistelican
România pregătește peste 100 de măsuri pentru combaterea corupției: sectoarele vizate
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Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat vineri că a semnat proiectul de hotărâre de guvern privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2026-2030, relatează Mediafax.

Sursa: Stiri Pe Surse

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