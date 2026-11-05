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Politică

România, pregătită să găzduiască o prezență solidă a trupelor americane. Anunțul făcut de MAI

g Scris de gabriela mănăilescu
România, pregătită să găzduiască o prezență solidă a trupelor americane. Anunțul făcut de MAI
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România și-a reafirmat disponibilitatea de a susține o prezență consistentă a militarilor americani pe teritoriul țării. Subiectul a fost discutat pe 5 noiembrie, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, în cadrul întâlnirii dintre Marian Neacșu și Elbridge Colby, subsecretar pentru politici în Departamentul pentru Război al SUA.

Sursa: Realitatea

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