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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

România sare în sprijinul Poloniei, după atacul armat sângeros! MAI: „Suntem pregătiți să le oferim sprijin, dacă ne va fi solicitat”

m Scris de mihai cistelican
România sare în sprijinul Poloniei, după atacul armat sângeros! MAI: „Suntem pregătiți să le oferim sprijin, dacă ne va fi solicitat”
Aosom
România sare în sprijinul Poloniei, după atacul armat din Cracovia, soldat cu cel puțin cinci morți.

Sursa: Stiri Pe Surse

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