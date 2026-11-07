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Politică

România, sfătuită să aibă "o abordare grijulie", după rezultatul alegerilor din SUA

f Scris de florin răvdan
România, sfătuită să aibă "o abordare grijulie", după rezultatul alegerilor din SUA
Aosom
Democraţii au câştigat majoritatea atât în Camera Reprezentanţilor, cât şi în Senatul SUA, după alegerile de la jumătatea mandatului, desfăşurate pe 3 noiembrie.

Sursa: Dcnews

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