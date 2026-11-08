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Politică

Românii ar putea vorbi în șase țări din Balcanii de Vest fără taxe suplimentare de roaming. UE a început negocierile

m Scris de maria ţaga
Românii ar putea vorbi în șase țări din Balcanii de Vest fără taxe suplimentare de roaming. UE a început negocierile
Aosom
Românii care merg în vacanță sau călătoresc în interes de serviciu în Balcanii de Vest ar putea beneficia, în viitor, de roaming fără costuri suplimentare

Sursa: Adevarul

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