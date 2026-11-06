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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Românii au petrecut 160 de ani, 245 de zile și 15 ore pe eMAG în mai puțin de 8 ore, de Black Friday 2026. Cât au cheltuit

a Scris de ana tet
Românii au petrecut 160 de ani, 245 de zile și 15 ore pe eMAG în mai puțin de 8 ore, de Black Friday 2026. Cât au cheltuit
Aosom
Românii au petrecut, adunat, peste 160 de ani pe eMAG în numai 7 ore și 45 de minute de Black Friday 2026. Pare greu de crezut, dar aceasta este una dintre cifrele afișate de platforma de cumpărături vineri, 6 noiembrie, în jurul orei 15:00. În același interval, site-ul a înregistrat peste 9,2 milioane de vizite și mai mult de 150 de milioane de pagini vizualizate.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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