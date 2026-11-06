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Politică

Românii care s-au bucurat că a pierdut Trump, șocați că benzina e tot 10 lei

t Scris de timesnewroman.ro
Românii care s-au bucurat că a pierdut Trump, șocați că benzina e tot 10 lei
Aosom
Mai mulți români care au sărbătorit public pierderea alegerilor intermediare din SUA de către republicanii lui Donald Trump au rămas șocați să constate că prețul benzinei la pompă a rămas neschimbat, la aproximativ 10 lei pe litru. Martori oculari relatează că unii dintre ei au mers special la benzinărie a doua zi după anunțarea rezultatelor, […] The post Românii care s-au bucurat că a pierdut Trump, șocați că benzina e tot 10 lei appeared first on Times New Roman.

Sursa: Times New Roman Romania

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