Mai mulți români care au sărbătorit public pierderea alegerilor intermediare din SUA de către republicanii lui Donald Trump au rămas șocați să constate că prețul benzinei la pompă a rămas neschimbat, la aproximativ 10 lei pe litru. Martori oculari relatează că unii dintre ei au mers special la benzinărie a doua zi după anunțarea rezultatelor, […] The post Românii care s-au bucurat că a pierdut Trump, șocați că benzina e tot 10 lei appeared first on Times New Roman.

Sursa: Times New Roman Romania Citește mai departe la sursa originală ↗