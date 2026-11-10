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Politică

Românii sunt de paie! Convoiul Ursulei von der Leyen, atacat în Bulgaria: Protestatarii au aruncat cu obiecte în mașina șefei Comisiei Europene

e Scris de e-politic ro
Românii sunt de paie! Convoiul Ursulei von der Leyen, atacat în Bulgaria: Protestatarii au aruncat cu obiecte în mașina șefei Comisiei Europene
Aosom
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost intampinata cu proteste marți, la Varna, in Bulgaria, unde un grup de manifestanți, susțina

Sursa: Ziuanews.ro

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