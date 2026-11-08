Romeo Lungu, atac dur la adresa liberalilor și a lui Ilie Bolojan, după vizita acestuia la Buzău: „Problema voastră sunt buzoienii care, la alegeri, v-au refuzat oferta politică!” (vezi si ce spun liberalii!)

Vizita lui Ilie Bolojan la Buzău a provocat o reacție vehementă din partea conducerii PSD Buzău. Deputatul Romeo Lungu, președintele organizației județene a PSD, îl critică pe fostul premier pentru discursul susținut în fața liberalilor buzoieni și pentru ceea ce consideră a fi o încercare de a transfera responsabilitatea eșecurilor guvernării asupra social-democraților. În opinia […]

Sursa: News Buzau Citește mai departe la sursa originală ↗