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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Romeo Lungu, atac dur la adresa liberalilor și a lui Ilie Bolojan, după vizita acestuia la Buzău: „Problema voastră sunt buzoienii care, la alegeri, v-au refuzat oferta politică!” (vezi si ce spun liberalii!)

i Scris de iulian gavriluta
Romeo Lungu, atac dur la adresa liberalilor și a lui Ilie Bolojan, după vizita acestuia la Buzău: „Problema voastră sunt buzoienii care, la alegeri, v-au refuzat oferta politică!” (vezi si ce spun liberalii!)
Aosom
Vizita lui Ilie Bolojan la Buzău a provocat o reacție vehementă din partea conducerii PSD Buzău. Deputatul Romeo Lungu, președintele organizației județene a PSD, îl critică pe fostul premier pentru discursul susținut în fața liberalilor buzoieni și pentru ceea ce consideră a fi o încercare de a transfera responsabilitatea eșecurilor guvernării asupra social-democraților. În opinia […]

Sursa: News Buzau

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