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Politică

Ron DeSantis, guvernatorul republican al Floridei, se pregătește pentru o nouă candidatură la Casa Albă. Harta alegerilor prezidențiale din 2028 s-a schimbat radical

v Scris de viorica marin
Ron DeSantis, guvernatorul republican al Floridei, se pregătește pentru o nouă candidatură la Casa Albă. Harta alegerilor prezidențiale din 2028 s-a schimbat radical
Aosom
Faptul că Florida este unul dintre puținele state republicane care au rezistat în mare parte valului democrat va fi un argument central al campaniei lui Ron DeSantis, spune un consilier.

Sursa: Adevarul

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