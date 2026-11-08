Roxana, o asistentă româncă de 27 de ani, a murit strivită sub un camion, în Italia

Roxana Pușcașu, o tânără româncă stabilită în Italia, a murit într-un accident rutier cumplit. Mașina pe care o conducea s-a ciocnit frontal cu un camion pe șoseaua națională 17 din Italia, iar autoturismul a rămas blocat sub vehiculul de mare tonaj, relatează Rotalianul și Il Capoluogo.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗