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Politică

Rubio participă la reuniunea miniștrilor de externe din G7 săptămâna viitoare, la Paris, după înfrângerea electorală a lui Trump

b Scris de bogdan păcurar
Rubio participă la reuniunea miniștrilor de externe din G7 săptămâna viitoare, la Paris, după înfrângerea electorală a lui Trump
Aosom
Secretarul de Stat american Marco Rubio va participa la o reuniune a omologilor săi din G7 la Paris săptămâna viitoare, a anunţat Departamentul de Stat vineri, la doar câteva zile după înfrângerea republicanilor în alegerile intermediare din SUA.

Sursa: Digi24

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