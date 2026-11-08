Ruinele refugiului montan al lui Hitler, în centrul unei dezbateri în Germania. Ce vor să facă autoritățile

Ruinele fostului refugiu montan al lui Adolf Hitler, „Cuibul Vulturului”, aproape complet distrus de un incendiu luna trecută, au declanșat o dezbatere în Germania: autoritățile și istoricii nu se pun de acord dacă obiectivul ar trebui reconstruit sau demolat.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗