Rumen Radev dă de înțeles că acuzațiile fără dovezi ale României la adresa Rusiei au dus la atacurile din Marea Neagră

Premierul Bulgariei, Rumen Radev, a dat de înțeles că acuzațiile fără dovezi ale României la adresa Rusiei au dus la noi atacuri în Marea Neagră, scrie publicația Trud.bg. Declarația a fost făcută de prim-ministrul Rumen Radev în timpul participării s

Sursa: Yoga Esoteric Citește mai departe la sursa originală ↗