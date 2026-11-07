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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Rumen Radev dă de înțeles că acuzațiile fără dovezi ale României la adresa Rusiei au dus la atacurile din Marea Neagră

l Scris de lallananda
Rumen Radev dă de înțeles că acuzațiile fără dovezi ale României la adresa Rusiei au dus la atacurile din Marea Neagră
Aosom
Premierul Bulgariei, Rumen Radev, a dat de înțeles că acuzațiile fără dovezi ale României la adresa Rusiei au dus la noi atacuri în Marea Neagră, scrie publicația Trud.bg. Declarația a fost făcută de prim-ministrul Rumen Radev în timpul participării s

Sursa: Yoga Esoteric

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